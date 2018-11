BM é homenageada pelo Tribunal de Justiça Militar

O Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul homenageou os 181 anos de criação da Brigada Militar em solenidade realizada nesta quarta-feira (14), na sede do Tribunal, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. O comandante-geral da BM, Mario Yukio Ikeda, recebeu uma placa comemorativa ao aniversário do presidente do Tribunal, Paulo Roberto Mendes Rodrigues.

