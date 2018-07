BM forma nova turma de tenentes

A Brigada Militar forma nesta quinta (19), às 10h, 150 alunos do Curso Básico de Administração Policial-Militar, na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O curso, que habilita o militar estadual a desempenhar as funções atinentes ao posto de primeiro tenente do Quadro de Tenentes de Polícia Militar, iniciou em 11 de abril e teve a duração de três meses e meio.

