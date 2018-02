BM vai reforçar segurança para a Chocofest na Magia da Páscoa em Nova Petrópolis

A Chocofest na Magia da Páscoa ocorre em Nova Petrópolis, de 22 de março à 1º de abril de 2018, período em que a cidade será tomada por turistas de todo o país. São esperados mais de 100 mil turistas para os 11 dias de evento que terá dezenas de atrações, com quatro grandes desfiles de Páscoa.

O Comando da Brigada Militar vai adotar estratégias para garantir a diversão e segurança do público. “Acredito que o Chocofest será um marco de sucesso para o município, atraindo turistas e aquecendo o comércio local. Estamos pensando ações como: posicionamento de viaturas em pontos estratégicos, policiamento preventivo no evento e no seu entorno, uma Plataforma de Observação Elevada (POE) junto ao local do evento com recurso de áudio e vídeo que estarão ligados a um Posto de Comando, com o objetivo de prevenir delitos e dar suporte para ações terrestres”, destaca o capitão da Brigada Militar de Nova Petrópolis, Jorge Lauricio Mascarin.

O Chocofest é o maior evento de Páscoa do Brasil. Em sua última edição em Gramado/RS, recebeu mais de 400 mil visitantes e provocou a lotação da rede hoteleira da Região das Hortênsias no fim de semana de Páscoa. Em um primeiro momento a Prefeitura de Nova Petrópolis espera receber para o Chocofest na Magia da Páscoa mais de 100 mil visitantes e ter a lotação da rede hoteleira para todo o período. Segundo o Capitão, já foi feita a solicitação, via Comando do Batalhão, de aporte de efetivo e também horas extras para cobrir o evento, mas o número de agentes de segurança que será disponibilizado ainda não foi confirmado.

A BM de Nova Petrópolis já atuou em eventos de grande porte. “Trabalhamos no Festimalhas, que é o maior evento malheiro do Brasil e atraí para o município mais de 100 mil visitantes. Também para o Festival Internacional do Folclore que atrai público de todos os Estados do Brasil e de outros países”, destaca o capitão Jorge.

Um dos eventos concebidos e organizados pela empresa Rossi & Zorzanello, o Chocofest teve sua primeira edição em 1994. Já foi realizado em Gramado, na cidade de Canela e terá sua primeira edição em Nova Petrópolis. Será a 20ª edição do evento na serra gaúcha. A iniciativa é da Associação de Bandas e Conjuntos Musicais, com apoio da Prefeitura de Nova Petrópolis através da Secretaria de Turismo do Município. O evento conta com o patrocínio da Florybal Chocolates. Mais informações: www.chocofest.com.br.

Deixe seu comentário: