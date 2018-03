O BNDES anunciou nessa terça-feira a ampliação do prazo total dos financiamentos de projetos de infraestrutura, que poderão chegar a até 34 anos, redução dos spreads e aumento da participação máxima do banco nos financiamentos. As mudanças dão continuidade a medidas anunciadas em janeiro, quando entrou em vigor a TLP, que substituiu a TJLP como taxa básica das operações do banco.

Deixe seu comentário: