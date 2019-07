BNDES apoia projeto-piloto de Internet das Coisas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou, nesta quarta-feira (17), a primeira operação de apoio ao projeto-piloto de Internet das Coisas selecionado em 2018. A iniciativa tem como objetivo inovar o monitoramento de oxigênio ministrado em tratamento de pacientes com efisema pulmonar.

O apoio do BNDES é resultado de uma chamada para financiamento de projetos piloto voltados a incrementar essa tecnologia. Após a realização do projeto-piloto, será feita uma avaliação sobre os resultados clínicos, o desempenho econômica e também as potenciais barreiras e oportunidades para replicação da tecnologia e estruturação do modelo para uma possível difusão.

A Internet das Coisas é um termo que vem sendo utilizado para explicar o modo como os objetos físicos estão conectados e se comunicando entre si e com o usuário, através de sensores inteligentes e softwares que transmitem dados para uma rede. Além de viabilizar a conexão de uma grande gama de dispositivos e equipamentos, a tecnologia vem sendo utilizada para auxiliar no funcionamento das cidades.

