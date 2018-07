O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) apoiará com R$ 20,4 bilhões os investimentos para o ano-safra 2018/19. O valor representa 50% do crédito direcionado para investimentos do setor. Adicionalmente, a instituição disponibilizará R$ 100 milhões para financiamento de custeio.

