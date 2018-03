Sediado no Rio de Janeiro, o BNDES deve criar representações em outros Estados para facilitar o contato com clientes do setor público e setor privado. O anúncio foi feito nessa terça-feira pelo presidente do banco, Paulo Rabello de Castro. Ele informou que as representações terão dois servidores e funcionarão em prédios da Caixa Econômica Federal nas capitais.

