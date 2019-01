O BNDES divulgou uma lista com os 50 maiores clientes do banco

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) divulgou nesta sexta-feira (18) a lista dos seus 50 maiores clientes e todas as operações com eles realizadas nos últimos 15 anos. De acordo com o banco, os dados já estavam no site, mas as informações estavam fragmentadas em diversas páginas, separadas por linhas de financiamento, disponíveis de uma “maneira difícil para a maioria das pessoas”. Agora os dados estão concentrados em um único link.

Criado durante o governo de Getúlio Vargas, em 1952, o banco estatal tem como objetivo financiar o desenvolvimento da economia, e historicamente tem oferecido empréstimos de longo prazo e taxas de juros mais favoráveis tanto para empresas como para governos estaduais e municipais. O BNDES gere recursos públicos e tem o Tesouro Nacional como seu acionista.

Desde 2004, figuram entre os cinco maiores clientes do banco: Petrobras, Embraer, Norte Energia, Vale e a construtura Odebrecht, envolvida em escândalos de corrupção na Operação Lava-Jato. De acordo com os dados divulgados pelo BNDES, a construtura fechou empréstimos no valor de R$ 18 bilhões nos últimos 15 anos.

Juntas, essas 50 empresas tomaram um valor de R$ 482,8 bilhões em empréstimos desde 2004. A Petrobras lidera a lista com um valor de R$ 62,429 bilhões, o que representa cerca de 13% do total destinado aos 50 maiores clientes.

Transparência

Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o objetivo da mudança é “tornar a navegação mais amigável e acessível”, conferir mais transparência e facilitar ao público entendimento sobre as operações e investimentos do banco. “A disponibilização da lista, com acesso a um grande número de detalhes de cada operação, é parte do esforço de transparência que o Banco tem feito e que deve ser a marca das suas ações sempre”, informou o banco por meio de nota divulgada nesta sexta.

Considerando apenas os últimos 3 anos, a Embraer liderou a tomada de recursos do BNDES, com R$ 8 bilhões, o que representa 12% do total de R$ 65,9 bilhões direcionados aos 50 maiores clientes entre 2016 e 2018.

Cinco maiores tomadores de recursos do banco nos últimos três anos (2016-2018):

Embraer SA (R$ 8,043 bilhões); Xingu Rio Transmissora de Energia (R$ 5,214 bilhões); Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (R$ 5,040 bilhões); Fibria Celulose SA (R$ 3,433 bilhões); Belo Monte Transmissora de Energia SA (R$ 3,278 bilhões).

O volume de empréstimos concedidos pelo BNDES aos grandes grupos caiu nos últimos anos. No período entre 2016 e 2018, os 50 maiores clientes contrataram um montante de R$ 65,9 bilhões ante R$ 152,3 bilhões nos 3 anos anteriores. Já no triênio 2010-2012, o valor direcionado aos maiores clientes chegou a R$ 198,9 bilhões, de acordo com os dados divulgados nesta sexta pelo banco.

Segundo as últimas estimativas divulgadas, o BNDES fechou 2018 com o menor volume de empréstimos dos últimos 10 anos, com um total de cerca de R$ 71 bilhões em desembolsos, o que representa 0,99% ao PIB (Produto Interno Bruto) do País. A divulgação dos desembolsos totais realizados no ano passado está prevista para o dia 29 de janeiro.

O valor fica pouco acima do montante contratado no ano anterior, que somou R$ 70,8 bilhões, mas menor que o percentual em relação ao PIB, que foi de 1,08% em 2017.

O banco também facilitou acesso direto a todos os contratos de exportação de bens e serviços brasileiros de engenharia para projetos em outros países. Foi disponibilizado um link que permite acessar, na íntegra, os contratos assinados entre o BNDES, o país importador e a empresa brasileira exportadora de bens e serviços de engenharia.

Estão disponíveis os contratos de projetos na Argentina, Paraguai, Peru e Venezuela, assim como em Honduras, Equador, Costa Rica, Guatemala, México, República Dominicana e Cuba, além de Angola, Gana e Moçambique.

Durante a campanha à Presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro afirmou diversas vezes em discursos e publicações em redes sociais que o BNDES é uma “caixa-preta” e afirmou que daria mais transparência às operações do banco.

Deixe seu comentário: