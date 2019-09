Os investimentos no país devem somar 1,1 trilhão de reais no quadriênio 2019-2022, segundo um estudo do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), o montante representa um aumento nominal de 6,8% ante a estimativa anterior válida para o período entre 2018 e 2021. Os números do BNDES consideram investimentos apoiados e não apoiados pelo banco de fomento.

