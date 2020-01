Cultura BNDES investe R$ 25 milhões para segurança de bens tombados pelo Iphan

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Projetos selecionados são de instituições culturais de três Estados, e o Museu Imperial, em Petrópolis (RJ) é uma das instituições. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Projetos selecionados são de instituições culturais de três Estados, e o Museu Imperial, em Petrópolis (RJ) é uma das instituições. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Nove propostas de projetos em edificações culturais tombadas pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) vão receber apoio financeiro do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para segurança patrimonial, no montante de R$ 25 milhões, em recursos não reembolsáveis. Segundo o anúncio foi feito nesta sexta-feira (10) pelo banco, os recursos serão aplicados em instituições localizadas nos estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo.

Foram selecionados em Minas Gerais os museus Mariano Procópio, em Juiz de Fora, e do Ouro, em Sabará; no Rio de Janeiro, o escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores, mais conhecido como Palácio Itamaraty, os museus Nacional de Belas Artes e Histórico Nacional, o Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx e a Fundação Casa de Rui Barbosa; em Petrópolis, o Museu Imperial; e, em São Paulo, a Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Segundo o BNDES, o edital foi publicado em 29 de setembro de 2018, dentro de um conjunto de medidas tomadas pelo governo federal após o incêndio que destruiu, no dia 2 daquele mês, o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro.

As propostas apresentadas englobam a elaboração e implantação de projetos executivos de modernização de instalações elétricas e a implantação de sistemas de detecção, prevenção e combate a incêndio e pânico e de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas ou raios.

