BNDES registra lucro líquido de R$ 3,2 bilhões em nove meses

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou lucro líquido de R$ 3,202 bilhões no período de nove meses encerrado em setembro. Considerado apenas o terceiro trimestre de 2017, o lucro foi de R$1,857 bilhão. O principal impacto positivo foi o aumento em R$ 6,99 bilhões do resultado de participações societárias, originado principalmente da BNDESPAR, subsidiária do Banco que atua no mercado de capitais, ao lado da redução de R$ 1,4 bilhão na provisão de risco de crédito.

A recuperação do resultado com participações societárias foi observada em praticamente todas as linhas que a compõem: (i) redução de R$ 4,635 bilhões (88%) da despesa com perdas em investimentos; (ii) crescimento do resultado com alienação de ativos de renda variável, que passou de R$ 623 milhões em 2016 para R$ 1,663 bilhão em 2017; e (iii) recuperação do resultado com derivativos de renda variável, que passou de um prejuízo de R$ 513 milhões em 2016 para um lucro de R$ 137 milhões, devido à recuperação do valor justo dos ativos correspondentes. A queda na despesa com provisão para risco de crédito refletiu a menor necessidade de constituir reserva adicional para suportar eventuais perdas na carteira de crédito.

Por outro lado, o produto de intermediação financeira apresentou redução de R$ 6,759 bilhões (35,3%), devido, principalmente, à redução da carteira de crédito, cujos recursos foram parcialmente utilizados para a liquidação antecipada de dívida com o TN, e a menor rentabilidade média da carteira de tesouraria.

Observa-se ainda um crescimento da despesa com tributos sobre o lucro em virtude do menor nível de constituição de créditos tributários no período.

Patrimônio Líquido – O patrimônio líquido do BNDES aumentou R$ 4,4 bilhões em relação a 31/12/16, decorrente do lucro líquido de R$ 3,2 bilhões e do crescimento de R$ 3,3 bilhões do saldo de ajuste de avaliação patrimonial (reflexo da valorização do valor justo da carteira de títulos disponíveis para venda). Tais efeitos foram atenuados pelo pagamento ao Tesouro de dividendos complementares relativos ao exercício de 2016, no valor de R$ 2,2 bilhões.

Limites Prudenciais – Os limites prudenciais do BNDES melhoraram diante de 31 de dezembro de 2016 e se mantiveram acima do mínimo exigido pelo Banco Central. O índice de Basileia passou de 21,7% em 31/12/16 para 25,9% em 30/09/17, acima dos 10,5% exigidos pelo BC.

Ativos – O ativo do Sistema BNDES totalizou R$ 868,5 bilhões em 30 de setembro, uma queda de R$ 7,561 bilhões (0,9%) em relação a 31 de dezembro de 2016, influenciada principalmente pela liquidação antecipada de R$ 33 bilhões de empréstimos com o Tesouro Nacional (TN).

A inadimplência superior a 30 dias recuou em 2017, passando de 2,45%, em junho, para 1,83% em setembro. A carteira de crédito e repasses manteve a boa qualidade em setembro, concentrando 95,8% das operações entre os níveis de risco AA e C, considerados de baixo risco, percentual superior ao do Sistema Financeiro Nacional, de 89,6% aferidos em junho de 17 (última data disponível).

Fontes de Recursos – Em relação às fontes de recursos, os empréstimos e repasses apresentaram redução de R$ 14,509 bilhões (1,9%) em 2017, decorrente, sobretudo, da liquidação antecipada de R$ 33 bilhões em empréstimos com o Tesouro Nacional, parcialmente atenuada pelas captações de R$ 3,185 bilhões (US$ 1 bilhão) mediante a emissão de green bonds no mercado internacional e de R$ 11,6 bilhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

