Boca Juniors e River Plate iniciam final da Libertadores na Bombonera

Boca Juniors e River Plate se enfrentam neste sábado (10), às 18h (de Brasília), em La Bombonera, em Buenos Aires, na grande decisão da Copa Libertadores. A partida de volta entre River Plate e Boca Juniors, quando será decidido o campeão, acontecerá no dia 24 de novembro, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Pela primeira vez na história dois times argentinos chegam à grande decisão do torneio continental. Apenas o Brasil havia conseguido emplacar dois finalistas, em 2005, quando o São Paulo derrotou o Atlético-PR, e em 2006, quando o próprio Tricolor Paulista foi superado pelo Internacional.

Dois brasileiros ficaram pelo caminho para que os argentinos chegassem à final. O Palmeiras foi eliminado pelo Boca Juniors, que ganhou na Argentina por 2 a 0 e segurou empate por 2 a 2 no Brasil. Já o River Plate eliminou o Grêmio pelo gol qualificado como visitante, pois perdeu por 1 a 0 em casa e derrotou os gremistas por 2 a 1 no Rio Grande do Sul.

Guillermo Barrios Schelotto, treinador do Boca Juniors, espera um jogo fechado das duas partes. “São dois times de muita qualidade e por isso mesmo espero um jogo equilibrado. Normalmente ass finais deste porte são feias, com os times fechados, e acredito que isso vai se repetir pois ninguém quer ficar muito exposto”, disse Schelotto.

O River Plate não terá Marcelo Gallardo. O treinador está suspenso por descumprido uma regra da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) e dirigido o time contra o Grêmio mesmo tendo que cumprir suspensão. Dessa vez, está proibido até mesmo de ingressar no estádio. A equipe será dirigida pelo auxiliar Matías Biscay.

Os jogadores do River prometem muita personalidade mesmo no campo rival. “Temos que nos impor os noventa minutos. O River Plate sabe das dificuldades deste clássico, O jogo da volta será em nossa casa e temos que levar a decisão para lá”, disse o goleiro Franco Armani.

Em termos de escalação o Boca Juniors faz mistério na criação de jogadas, com Sebastián Villa podendo perder a posição para Darío Benedetto, que teve grande desempenho diante do Palmeiras e vem tendo a escalação pedida pela torcida.

No River Plate o meia Leonardo Ponzio sofreu uma lesão na coxa direita e fica de fora. Com isso, Enzo Pérez assume a vaga. O Boca Juniors busca o sétimo título de sua história na Copa Libertadores. Ele foi campeão nas edições de 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007. Já o River Plate ganhou a competição em quatro edições, em 1986, em 1996 e em 2015. O maior vitorioso da história do torneio é um outro representante do futebol argentino. Trata-se do Independiente, que deu a volta olímpica sete vezes na história.

