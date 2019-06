“Bochecha” se alia ao baixo clero e apoia retirada de Estados e municípios da reforma da Previdência

Teve o dedo do presidente da Câmara dos Deputados, o popular “bochecha”, a decisão do relator de retirar do texto da reforma da Previdência, a inclusão dos Estados e municípios. Os governadores retornaram frustrados de Brasília,depois que o acordo firmado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com líderes dos principais partidos, excluiu esta proposta.

Porém, diante da pressão política, ontem Rodrigo Maia recuou e admitiu que Estados e municípios podem ser reincluídos na reforma da Previdência desde que ocorra um acordo entre os governadores e uma nova mobilização nesse sentido. A saída para resolver o impasse será a apresentação de uma emenda ao relatório que será votado pela Comissão Especial. Na verdade foi uma forma baixa abjeta do presidente da Câmara e seus aliados do baixo clero mostrarem algum poder aos governadores.

O apelido que irrita

Nos primeiros dias do seu primeiro mandato como presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu uma delegação de vereadores e deputados do Rio de Janeiro onde se encontravam alguns amigos de infância. A audiência quase foi encerrada depois que um dos velhos amigos resolveu chamá-lo de “bochecha”, apelido que ele abomina.

Heinze e Paulo Paim entre os Cabeças do Congresso

Os senadores gaúchos Luiz Carlos Heinze do PP e Paulo Paim do PT são dois raros nomes gaúchos que figura no seleto grupo dos “Cabeças do Congresso”, os 100 nomes mais influentes selecionados pelo Diap. Além de Heinze, cinco deputados federais gaúchos estão na lista. O Rio Grande do Sul já teve representação mais forte neste grupo de influentes. A bancada gaúcha é formada por três senadores e 31 deputados federais.

Só cinco deputados gaúchos

Além de Paulo Pimenta e Henrique Fontana do PT, estão na lista Alceu Moreira e Darcisio Perondi, do MDB , Afonso Motta do PDT e Marcel Van Hatten, líder do Novo.

Os critérios do Diap

O Diap, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, utiliza critérios qualitativos e quantitativos, que incluem aspectos institucionais, de reputação e de decisão a partir de postos ocupados pelos senadores e deputados, sua capacidade de negociação e liderança.

Fortunati deixa a política

Depois de uma carreira iniciada como deputado estadual, deputado federal e prefeito de Porto Alegre, José Fortunati está oficialmente deixando a vida política. Ficará um ano em Lisboa realizando um curso de Mestrado em Ciência Política e no seu retorno vai se dedicar à carreira de professor universitário. Fortunati deixou a política magoado com o PSB, seu último partido onde se considera traído.

Fazenda vai em busca do IPVA atrasado

A Secretaria da Fazenda vai atuar de forma rigorosa, com barreiras simultâneas, para recuperar R$ 312 milhões que deixaram de ingressar nos cofres públicos. Trata-se do IPVA, o Imposto sobre Veículos Automotores cujo índice de inadimplência chega 11,04%.

