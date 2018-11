Bodebrown AFÚ Day ocorre neste sábado em Porto Alegre

A MaltStore cervejas especiais apresenta o primeiro “Bodebrown AFÚ Day”, que será um dia inteiro de experimentação com chopes da cervejaria BodeBrown. O evento ocorre no sábado (10), das 14h até as 22h, na Padre Chagas, 339, em Porto Alegre.

A cervejaria e escola curitibana, que recebe diversos títulos, foi fundada em 2009, e está entre as mais premiadas do Brasil. Na ocasião, serão divulgados alguns lançamentos diretamente do tanque da fábrica para o “Afú Day”. Os rótulos já divulgados são Cacau IPA, Perigosa, Regina Sour, Mago de Houblon, Obscena e Tripel Montfort.

Para matar a fome, a loja MaltStore estará servindo o Classic Burguer, MaltClubSandwich, Sanduíche Vegetariano, o queridinho Filé Recheado, Schnitzel, Iscas de Filé e Batata Rústica. Para animar o espaço, o Dj Fred Antunes comandará as picapes. Os ingressos estão à venda no aplicativo Sympla.

