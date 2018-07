Bodytech Company anuncia abertura da nova unidade no Shopping Iguatemi em Porto Alegre

Com investimento de R$ 6 milhões, a Bodytech Company anuncia a abertura da nova unidade no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, no segundo semestre de 2018. A nova BT da capital gaúcha terá uma área de 1.600m² localizada na parte nova do Shopping Iguatemi. A academia lançará programas inovadores na nova sua nova sede, contando com um espaço integrado de treinamento funcional. Clientes do Plano Fitness da Bodytech Mont’Serrat poderão aproveitar a nova unidade da rede no Shopping Iguatemi, facilitando a escolha do local onde for mais conveniente por a saúde em dia.

A Bodytech Company está presente em 17 estados do Brasil, além do Distrito Federal, e emprega mais de 6.000 profissionais. A empresa opera com duas marcas de academias e tem hoje 103 unidades instaladas, sendo 57 sob a marca Bodytech e 46 sob a marca Fórmula.

