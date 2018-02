Bodytech Mont´Serrat agora tem aulas de FitDance

A Bodytech Mont´Serrat traz mais uma novidade para sua grade de aulas coletivas em 2018. A FitDance, sucesso nas redes sociais, está mais perto de você! Os clientes agora podem ter aulas com a metodologia que conquistou seguidores apaixonados por dança em todo o Brasil e que tem mais de 6 milhões de inscritos no Youtube.

Em aulas com duração de uma hora, o cliente aprende várias coreografias de todos os ritmos musicais, ensinadas de forma muito didática. Sem restrição de idade, a intenção é envolver todo mundo que quer treinar de um jeito divertido e alto astral.

O objetivo da parceria é melhorar a experiência do cliente BT em uma área que cresce e se mantém entre as tendências internacionais quando o assunto é a prática de exercício físico: aulas coletivas. “Percebemos há algum tempo que a FitDance cresce de forma estruturada. Seus seguidores acompanham todas as novidades na internet. Através da dança de diversos estilos musicais, o público se diverte de forma democrática. Agora, essa comunidade online já pode encontrar em algumas das nossas academias essas aulas que se tornaram febre,” explica Daniel Guimarães, Gerente Nacional de Coletivas da Bodytech.

Algumas academias da rede já tem a FitDance, como: BT Barra- Praia Posto 6, BT Copa – Nossa Senhora de Copacabana 1114, BT Leblon Ataulfo 1100, BT Shopping Tijuca, BT Shopping Città, BT Iguatemi Alphaville, BT Iguatemi – São Paulo, BT Itaim – Leopoldo, BT Jardins Consolação, BT Morumbi -Market Place, BT Pinheiros-Eldorado, BT Shop. Praia da Costa, BT Shopping da Bahia, BT Nazaré, BT Shopping Recife, BT Shopping Rio Poty, etc.

Agora é a sua vez de surfar essa onda em Porto Alegre!!!

