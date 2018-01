A Boeing reiterou nesta quarta-feira o interesse em firmar um eventual acordo com a Embraer. Em teleconferência para comentar os resultados reportados financeiros da companhia, o executivo-chefe da Boeing, Dennis Muilenburg, não entrou em detalhes sobre as conversas entre as empresas, mas disse que a fabricante brasileira representa um ótimo encaixe estratégico aos planos da americana.

Deixe seu comentário: