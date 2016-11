Moradores da Flórida (EUA) foram surpreendidos por um clarão no céu. O fenômeno luminoso, conhecido como bola de fogo (meteoro brilhante), ocorre quando um meteoroide entra na atmosfera e explode. As imagens foram captadas por câmeras de segurança e deram o que falar na internet. A Sociedade Americana de Meteoros recebeu mais de 150 relatos sobre o clarão, principalmente da Flórida, mas também da Geórgia e do Alabama.

