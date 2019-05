Boletim Médico do Inter: Odair confirma baixa de Moledo para o jogo de ida da Copa do Brasil

*Valéria Possamai

O técnico Odair Hellmann confirmou que o time terá a baixa de Rodrigo Moledo para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Após ser substituído logo nos primeiros minutos na partida deste domingo, contra o CSA, o defensor sentiu um problema no músculo adutor da coxa direita e está fora da partida contra o Paysandu.

Com a baixa de Moledo, Emerson Santos deve ganhar nova chance com titular. Já na partida deste domingo, o zagueiro entrou na zaga ao lado de Víctor Cuesta. No final da partida, Moledo deu entrevista e já havia dito que estava sentindo dores:“senti um pouco o adutor. Vamos avaliar.”

Além da baixa na defesa, o colorado não terá seu capitão, Rodrigo Dourado. O volante passou por uma astroscopia no joelho esquerdo durante o final de semana e passará por um tempo em recuperação. Nesta segunda-feira, o volante irá iniciar o tratamento, a previsão de retorno aos treinamentos é 15 dias. Durante o período de retreinamento, o atleta será reavaliado diariamente. O que abre brecha para que Rodrigo Lindoso siga como titular.

Ainda no meio-campo, Patrick segue em recuperação. O jogador sentiu um problema muscular na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, contra o River Plate. Nonato, que marcou um dos gols contra o CSA, deve seguir como titular contra o Paysandu.

Após a vitória no Beira-Rio, neste domingo, o time se reapresenta na tarde desta segunda-feira, no CT Parque Gigante. O duelo contra o Paysandu ocorre na quinta-feira, às 20h, no Estádio Beiro-Rio.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

