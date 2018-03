Boletos com o valor superior a 800 reais poderão ser pagos em qualquer banco a partir do dia 24

A partir do próximo dia 24, os boletos com valor de pagamento superior a R$ 800 poderão ser pagos em qualquer banco. Esta é mais uma etapa de implantação da Nova Plataforma de Boletos de Pagamento e Cobrança Registrada. Segundo determinação do Banco Central, no documento deve constar o CPF ou CNPJ do beneficiário e do pagador. Antes, o devedor precisava ir até o banco emissor após a data de vencimento para quitar a sua dívida.

Agora, o cálculo dos juros do boleto em atraso é feito automaticamente e o boleto pode ser pago na agência, no caixa eletrônico ou pela internet, sem a necessidade da emissão de segunda via. A mudança começou em 2017 para boletos com valores iguais ou superiores a R$ 50 mil.

A partir de maio, o sistema vai incluir boletos com valores a partir de R$ 400 e, em julho, para um centavo ou mais. O processo só será concluído em setembro, quando boletos de cartão de crédito e de doações poderão fazer parte da plataforma.

Santander anuncia redução na taxa de juros

O Santander anunciou nesta terça-feira (20) uma nova redução nas taxas de juros de parte das suas linhas de crédito para pessoas físicas, incluindo financiamento de veículos, crédito pessoal e cheque especial. “A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a taxa básica de juros (Selic) será somente amanhã, mas o Santander se antecipa ao resultado e dá continuidade ao movimento de redução das taxas de juros das suas principais linhas”, disse o banco, em nota.

Desde janeiro de 2017, os bancos divulgam comunicados sobre redução de juros logo após o Banco Central divulgar a redução da Selic. Dessa vez, o Santander saiu na frente da concorrência. A expectativa da maior parte do mercado é que o BC fará novo corte na Selic e que juros devem baixar para 6,50% ao ano.

Segundo o banco Santander, a partir da próxima segunda-feira (26), a taxa mínima dos juros para financiamento de veículos será reduzida de 0,97% para 0,95% ao mês. Já a taxa mínima dos juros do crédito pessoal cairá de 1,57% para 1,55% ao mês. No cheque especial, a taxa mínima passa de 2,23% ao mês para 2,21% ao mês. O comunicado do banco não cita redução em outras linhas além dessas.

“A Selic é um dos componentes dos juros bancários aos clientes e, desde o início do afrouxamento do ciclo monetário, temos diminuído nossas taxas”, disse, em comunicado, Eduardo Jurcevic, superintendente executivo de Produtos de Crédito à Pessoa Física do Santander.

Inflação

Os economistas do mercado financeiro reduziram sua estimativa média para a inflação deste ano, ao mesmo tempo em que também baixaram sua estimativa de crescimento para o PIB (Produto Interno Bruto) em 2018. A previsão está no relatório de mercado, também conhecido como “Focus”, feito com base em pesquisa realizada na semana passada pelo BC (Banco Central) com mais de 100 instituições financeiras. Os números foram divulgados na segunda-feira (19).

Para a inflação de 2018, a previsão do mercado recuou de 3,67% para 3,63%. Foi a sétima queda seguida do indicador. A expectativa dos analistas continua abaixo da meta central de 4,5% para a inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central neste ano. Mas está dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema, e que considera que a meta terá sido cumprida pelo BC se o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) ficar entre 3% e 6%.

