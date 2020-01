Mundo Bolívia investiga quase 600 ex-funcionários do governo Morales

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

São investigadas 592 pessoas ligadas à gestão do ex-presidente Evo Morales (foto) por corrupção e desvio de dinheiro Foto: Reprodução São investigadas 592 pessoas ligadas à gestão do ex-presidente Evo Morales (foto), por corrupção e desvio de dinheiro (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O diretor-geral de Luta Contra a Corrupção na Bolívia, Mathías Kutschel, informou nesta quarta-feira (08) que o governo investiga 592 pessoas ligadas à gestão do ex-presidente Evo Morales por corrupção e desvio de dinheiro.

Entre os investigados estão o próprio Morales, o ex-vice-presidente Álvaro García Linera, além de ex-ministros, ex-vice-ministros e ex-chefes de gabinete, que exerceram poder nos últimos 14 anos, assim como alguns parentes do ex-chefe do governo boliviano.

De acordo com Kutschel, as investigações ocorrem dentro da nova política de Estado, que busca recuperar fundos desviados dos cofres públicos. A iniciativa é do Gira (Grupo Interinstitucional para a Recuperação de Ativos), que tem como objetivo a capacitação em cooperação internacional e a recuperação de ativos enviados ao estrangeiro, roubados do Estado.

O Gira é composto por representantes do Ministério de Relações Exteriores, do Ministério Público, da Unidade de Investigações Financeiras, do Ministério de Transparência Institucional e Combate à Corrupção e da Procuradoria-Geral do Estado.

Segundo Kutschel, os acusados desviaram mais de 2 bilhões de bolivianos (o equivalente a cerca de R$ 1,2 bilhões) e cometeram delitos de corrupção e desvio de recursos públicos para outros países, onde, supostamente, estão refugiados.

Em seu twitter, Evo Morales escreveu nesta quarta-feira: “O ministro da Justiça de fato viola a Constituição presumindo a culpa de 592 ex-funcionários do MAS [Movimento ao Socialismo, partido de Evo] e suas famílias. Ele se coloca acima dos juízes que ditam condenação, sem julgamento prévio. O regime de [Jeanine] Áñez [presidente interina], Mesa e Camacho [opositores], é violento, semeador de evidências falsas e difamatório”. Evo Morales está asilado na Argentina desde 12 de dezembro do ano passado.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário