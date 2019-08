Boliviano Víctor Parada viajou à Malásia com drogas no estômago; lá, foi detido e encarcerado enquanto aguardava a sentença: a pena de morte. Ele enfrentou um calvário por mais de cinco anos. A Malásia tem leis antidrogas severas, como pena de morte para o crime de tráfico de drogas. Mas Parada foi libertado no dia 24 de julho de 2018, e regressou à Bolívia, no que considera um “milagre”.

