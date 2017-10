Bolsa encosta nos 76 mil pontos e já acumula alta de 7,28% no mês

O Ibovespa, índice que reúne as ações mais líquidas da Bolsa, iniciou esta semana como havia fechado a última: renovando seu recorde histórico de fechamento. O indicador, que durante o dia chegou a alcançar o patamar inédito de 76.403,57 pontos, encerrou o pregão desta segunda-feira (18), em alta de 0,31%, aos 75.990,40 pontos. Com este resultado, a valorização da Bolsa em setembro é de 7,28% – variação que já é superior aos 6,49% acumulados em todo o mês de agosto. No ano, a alta acumulada é de 26,17%.

O dólar à vista também registrou em alta. A cotação da moeda americana teve valorização de 0,66% ante o real, fechando aos R$ 3,1338.

O estímulo positivo para o Ibovespa veio do cenário internacional, onde as bolsas registraram ganhos, amparadas pela expectativa de manutenção dos juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve na reunião desta semana, a despeito da chance de anúncio do início da redução do balanço da instituição.

Em um dia de noticiário doméstico brando, a subida das bolsas de Nova York para novos patamares recordes acabou por dar impulso às ações brasileiras, mesmo que moderado. O volume financeiro de transações na Bolsa totalizou R$ 14,4 bilhões, inflado pelos R$ 4,9 bilhões movimentados no exercício de opções sobre ações.

“O Ibovespa está bastante esticado, mas vem absorvendo realizações de lucros pontuais que ocorrem durante o pregão. Na prática, o investidor quer recolher parte dos lucros, mas se sente desestimulado quando olha as bolsas de Nova York em alta e o cenário doméstico sem grandes riscos”, disse Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora.

Monteiro e outros profissionais observam que a Bolsa está em um momento de grande popularidade, devido aos sucessivos recordes que vem batendo. Para eles, a grande repercussão dos bons resultados tende a trazer para o mercado um contingente de investidores pessoa física interessados em aproveitar o bom momento. Em geral, momentos como esse costumam ser a “senha” para correções na Bolsa. “Desta vez, não se sabe se é isso o que vai acontecer, uma vez que o cenário interno não mostra grandes riscos”, disse um profissional.

A alta do dia foi possível graças à valorização das ações do setor financeiro, que operou majoritariamente em terreno positivo. Itaú Unibanco PN, ação mais importante do Ibovespa, subiu 0,71%, enquanto Banco do Brasil ON ganhou 1,38%.

A volatilidade dos preços do petróleo e a ocorrência do exercício de opções geraram instabilidade nas ações preferenciais da Petrobras, que alternaram sinais e terminaram o dia estáveis. Já Petrobras ON avançou 0,96%. Segundo apurou a reportagem, a estatal concluiu hoje captação de US$ 2 bilhões em bônus com vencimento em 2025 e 2028, com retorno de 5,30% e 6%, respectivamente. A demanda superou US$ 9 bilhões (leia mais em texto publicado às 15h58).

A expectativa otimista para a economia e para os setores de mineração e siderurgia levaram Vale ON a uma alta de 1,33%, que contribuiu para alavancar papéis como CSN ON (+3,41%) e Gerdau PN (+0,82%). Usiminas PNA subiu 7,14% e foi a maior alta entre as ações que integram o Ibovespa, refletindo particular otimismo dos investidores com a empresa, que passa por processo de reestruturação.

Na ponta contrária esteve JBS ON, liderando as perdas do índice com -3,95%. A queda interrompeu uma sequência de três altas consecutivas e refletiu a decisão do Conselho de Administração da empresa de escolher José Batista Sobrinho como presidente do grupo, em substituição ao seu filho Wesley, preso na semana passada.

O BTG Pactual, em comentário ao mercado, destacou que José Batista Sobrinho deve completar o mandato de dois anos de Wesley Batista, preso na semana passada. Segundo a equipe de análise do banco, a decisão reitera a posição de controle da família, fazendo com que os recentes rumores de venda de parte da empresa pelos Batistas não façam sentido. Outro ponto importante é o atraso na “tão esperada transição para uma gestão profissional”, avaliaram.

No câmbio, a direção também foi dada pelo exterior. A valorização do dólar sobe ante o real reflete os ganhos da moeda ante divisas emergentes e ligados a commodities no mercado internacional. Também se trata de uma resposta à desvalorização mais acentuada do petróleo, que chegou a registrar perdas ao redor de 1%.

Essa trajetória, porém, exerce pouca influência sobre os juros futuros. As taxas rondaram a estabilidade, com viés de baixa, com o mercado já no aguardo do IPCA-15 e RTI programados para os próximos dias. A posse da nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge, foi acompanhada sem reações nos mercados locais. Seu discurso, no entanto, ajudou a reforçar a percepção de que a atuação dela será mais moderada e discreta do que a de seu antecessor, Rodrigo Janot.

