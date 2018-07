Bolsa Família começa a pagar benefício com reajuste

Os inscritos no Bolsa Família começaram a receber (18) o benefício com reajuste de 5,67%. O pagamento será escalonado até o dia 31 deste mês. A informação é do Ministério do Desenvolvimento Social. Para saber o dia em que o dinheiro pode ser retirado, basta que o beneficiário confira o Número de Identificação Social impresso no cartão.

