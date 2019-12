Economia Bolsa sobe e renova máxima com cenário externo favorável e dados positivos da indústria

O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, sobe nesta quarta-feira (04), renovando máxima histórica durante o pregão, com a alta de Petrobras e Vale entre os principais suportes.

A valorização tem como pano de fundo um cenário positivo no exterior, com alta de commodities e também nos mercados de ações. Internamente, o noticiário doméstico também impulsionava compras na B3, com investidores repercutindo a divulgação de dados positivos da produção da indústria.

Às 14h55min, o Ibovespa subia 1,15%, a 110.208 pontos. Na máxima do dia, chegou a 110.279 pontos. No dia anterior, o índice fechou praticamente estável, em alta de 0,03%, a 108.956 pontos.

A nova máxima intradia do Ibovespa é resultado da soma de vários fatores, entre eles números melhores sobre a economia, em particular o crescimento acima do esperado do PIB divulgado na véspera, disse à Reuters Pablo Spyer, diretor da Mirae Asset.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou na véspera que a economia cresceu 0,6% entre julho e setembro sobre os três meses anteriores, acima do esperado pelo mercado. “Ajuda a consolidar a impressão dos investidores de que o país está crescendo”, afirmou à agência.

“Ao mesmo tempo, não podemos esquecer, que, na semana passada, grandes bancos globais recomendaram em bloco o Brasil, sugerindo que os estrangeiros podem estar voltando”, comentou.

Ainda no Brasil, a produção industrial cresceu 0,8% em outubro na comparação com setembro, informou nesta quarta-feira (4) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, melhor resultado desde 2012 e acima do esperado.

Para o time da Terra Investimentos, a melhora apresentada pela produção industrial reforça o otimismo na economia interna. “O cenário econômico brasileiro começa a traçar certa melhora, com projeções de expectativas para o PIB sendo elevadas pelo mercado, aliada a uma continuidade de inflação e taxa de juros baixas”, destacou em nota a clientes. “Se o cenário externo não estragar a bolsa brasileira tem tudo para ter um dia de alta hoje”, estimou.

Negociações entre EUA e China

Em meio à sensibilidade no mercado a desdobramentos ligados ao comércio global, estava no radar dos investidores a notícia divulgada pela Bloomberg de que Estados Unidos e China se aproximam de acordo sobre tarifas a serem revertidas na fase 1 das negociações.

“As discussões estão indo muito bem e vamos ver o que acontece”, disse Trump a repórteres em uma reunião de líderes da Otan perto de Londres. Wall Street abriu em território positivo, com o S&P 500 em alta de 0,5%, enquanto os pregões europeus também subiam.

A equipe da Elite Investimentos destacou que, depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, sugerir na véspera que não tem pressa de fechar um acordo preliminar com Pequim e azedar o clima entre os investidores, o cenário hoje é outro.

