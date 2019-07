Bolsa tem leve alta após liberação do FGTS

Após o anúncio do governo com o programa “$aque Certo”, a Bolsa brasileira registrou uma leve alta de 0,4%, nesta quarta-feira (24). A iniciativa da União irá liberar saques do FGTS e do Pis/Pasep. O valor disponibilizado soma R$ 63,2 bilhões e é a aposta do governo para impulsionar o crescimento da economia brasileira.

O dólar teve uma leve depreciação, com queda de 0,1% a R$ 3,77. Apesar da liberação do FGTS demonstrar interesse do governo em estimular a economia brasileira, a limitação do saque não impacta o PIB como esperado, e terá pouco reflexo.

