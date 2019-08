Bolsa tem maior alta em dois meses e dólar fecha em R$ 3,95

Depois de disparar devido a crise entre os Estados Unidos e a China, o dólar teve resultado considerado estável nesta terça-feira (06): queda de 0,03%, sendo vendido a R$ 3,956. Já o principal índice da bolsa de valores brasileira, o Ibovespa, teve alta de 2,06% e fechou em 102.163,69 pontos, na maior alta diária dos últimos dois meses, desde 21 de maio, quando chegou a 2,76%.

O giro financeiro das ações do índice foi de intensos R$ 13,8 bilhões. Uma alta acompanhada de forte fluxo é indício de que parte dos fundos que ontem venderam ações hoje aproveitaram as baixas para reajustar as posições.

