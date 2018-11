As bolsas europeias caíram para as mínimas em duas semanas nesta quinta (15), com vendas generalizadas em meio à crise enfrentada pelo governo da primeira-ministra britânica, Theresa May, sobre o Brexit. As desvalorizações da libra esterlina deram vantagem contábil a exportadores britânicos e blue chips (ações de empresas) com receitas em moedas estrangeiras.

