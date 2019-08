Bolsonaro adia escolha de novo chefe da PGR e decide deixar interino por tempo indeterminado

A saída de Raquel Dodge do cargo de titular da Procuradoria-Geral da República (PGR) se aproxima da data-limite, 17 de setembro. Com falhas tentativas de encontrar um substituto, o presidente Jair Bolsonaro decidiu adiar a escolha por tempo indeterminado. Desta forma, a PGR será presidida interinamente pelo atual subprocurador-geral, Alcides Martins.

Se a atuação dele agradar ao governo, ele poderá permanecer no cargo. No entanto, aos 70 anos, Martins também atua como vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público. Ele automaticamente assume a chefia do Ministério Público Federal caso ocorra vacância do cargo. Por isso é importante que Bolsonaro encontre outro candidato à chefia da PGR.

Na semana passada, o presidente afirmou que o novo procurador deve ser alinhado aos interesses do governo. Por enquanto, não há nenhum nome em vista de quem possa assumir o cargo de Raquel Dodge.