Bolsonaro afirma que vai apresentar ao mundo “Brasil em construção” em discurso na ONU

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou, na segunda-feira (23), em Nova York, nos Estados Unidos, onde irá participar da abertura da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

No início da noite, o presidente chegou ao hotel onde está hospedado e cumprimentou ministros e diplomatas brasileiros presentes no local. Nesta terça-feira (24), Bolsonaro irá se encontrar com o secretário-geral da ONU, António Guterres, pouco antes de sua fala na Assembleia Geral. O presidente do Brasil fará o discurso de abertura do evento, seguido de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Através das redes sociais, Bolsonaro disse que no discurso terá “a oportunidade de apresentar ao mundo o Brasil que estamos construindo”. O presidente não possui encontros bilaterais com outros chefes de Estado agendados. A agenda inclui, segundo o Palácio do Planalto, um encontro com o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani.

O presidente deve embarcar de volta ao Brasil na noite desta terça-feira e chegar em Brasília na manhã de quarta (25).

Deixe seu comentário: