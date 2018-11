Bolsonaro afirma que vai fechar as embaixadas “ociosas” do Brasil no exterior

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) disse nesta quarta-feira (7) que irá fechar as embaixadas que considerar ociosas e que procura um diplomata de carreira e sem viés ideológico para ser chanceler em seu governo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da Agência Brasil.

“Estamos buscando alguém que faça comércio e conduza essa parte que é importante sem viés ideológico, nem de direita nem de esquerda.” O deputado federal afirmou ainda que, assim como para o Ministério da Defesa será escolhido um nome “quatro estrelas”, para as relações exteriores será nomeado um diplomata.

Bolsonaro também disse que irá discutir se fechará ou não a embaixada da Palestina em Brasília, após ser questionado por jornalistas. “O problema é que ela está muito próxima ao Palácio do Planalto, nenhuma embaixada pode estar tão próxima assim do Presidente da República. Nenhuma, não ela [especificamente].”

O presidente eleito foi questionado ainda sobre a possibilidade de transferir a Embaixada do Brasil em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém, conforme havia dito na campanha, e respondeu que “quem decide a capital de um Estado é o respectivo Estado”.

Em uma primeira reação do mundo árabe às declarações pró-Israel do presidente eleito, o governo do Egito suspendeu uma visita oficial que o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, faria ao país nesta semana. O encontro, a convite dos egípcios, tinha o objetivo de expandir o comércio entre os dois países.

“Não vejo porque esta celeuma toda. Essa questão do Egito nada tem a ver com o que falei durante a campanha. As informações que tive é de que não foi cancelado, foi adiado”, disse.

“Todo mundo tem negócio, ninguém quer perder negócio. É prematuro qualquer retaliação de uma parte ou de outra numa coisa que não aconteceu ainda, mas pode acontecer”, repetiu.

Bolsonaro também disse que gostaria de viajar para os Estados Unidos e outros países antes de sua posse, mas que devido a seu estado de saúde deve permanecer no Brasil.

Centro de confrontos

A cidade de Jerusalém está no centro de confrontos e disputas entre palestinos e israelenses, já que ambos os povos reivindicam o local como sendo sagrado. Para evitar o agravamento da situação, os países consideram Tel Aviv como a capital administrativa de Israel e é lá que ficam as representações diplomáticas internacionais.

Em dezembro do ano passado, no entanto, o governo do presidente norte-americano Donald Trump anunciou a decisão de transferir a representação norte-americana em Israel. Em maio deste ano, foi inaugurada a embaixada dos EUA em Jerusalém provocando reações e conflitos na região.

