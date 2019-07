Bolsonaro afirmou na Cúpula do Mercosul, na Argentina, que a liberação do FGTS vai ajudar a economia do Brasil a crescer

O presidente Jair Bolsonaro disse, ao final da Cúpula do Mercosul, em Santa Fe, que o anúncio da liberação de até 35% das contas ativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), adiantada pelo ministro da Economia Paulo Guedes durante o evento, será divulgado oficialmente nos próximos dias. “É uma pequena injeção na economia”, afirmou.

Nas palavras do presidente, o pacote do FGTS é “bem-vindo” para ajudar a retomada do crescimento. “A economia, segundo especialistas, começa a dar sinais de recuperação”, afirmou. Bolsonaro, que veio à cidade argentina para assumir a presidência pro-tempore do Mercosul, trouxe o filho mais novo, Jair Renan, de 21 anos, e o apresentou aos jornalistas dizendo: “ele está aprendendo”.

O presidente também falou sobre a reforma tributária. Ele confirmou as mudanças no Imposto de Renda. “O que nós queremos fazer, conforme a explanação do Marcos Cintra no dia de ontem, na reunião de ministros, é mexer com os tributos federais, numa tabela de Imposto de Renda com no máximo 25% e dar uma adequada, e nós queremos, segundo o próprio Onix Lorenzoni, nós queremos ano a ano, diminuir nossa carga tributária.”

Indagado sobre se o Mercosul havia passado de ser um assunto secundário para ser uma prioridade, afirmou que fazia críticas ao bloco no passado. “Como parlamentar eu batia sempre no Mercosul por causa do viés ideológico. Agora, eu chegando, com a política econômica indicada por mim, com o propósito de buscarmos o comércio e não de pensar numa grande pátria bolivariana, usando o Mercosul para tal, nós redirecionamos o Mercosul. Estamos no Mercosul 2.0.” E completou: “Não é que nós mudamos de ideia, nós mudamos o Mercosul”.

Vou poder sacar todo o saldo do FGTS?

As regras para o saque ainda devem ser fechadas e anunciadas nos próximos dias, segundo o ministro Paulo Guedes. No momento, a ideia não seria liberar 100% do saldo. Uma das regras em estudo é autorizar os saques com limites de acordo com o saldo do fundo.

Qual seria o calendário de saques?

O governo estuda liberar os saques de acordo com a data de aniversário do trabalhador. Quem já fez aniversário este ano teria direito ao saque assim que a liberação for autorizada.

Quem tem direito ao FGTS?

Todos os trabalhadores com contrato de trabalho regido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) têm direito ao FGTS. O empregador é obrigado a depositar nessa conta, todo mês, o valor equivalente a 8% do salário. Também têm direito ao depósito trabalhadores domésticos, rurais, temporários, avulsos, safreiros (operários rurais que trabalham apenas no período de colheita) e atletas profissionais.

