Bolsonaro agradece Espanha por prisão de militar suspeito de tráfico

Após deter o militar brasileiro que transportava 39 quilos de cocaína, a polícia de Sevilha foi elogiada pelo presidente Jair Bolsonaro. O preso havia partido do Brasil em missão de apoio à viagem presidencial ao Japão, para a reunião do G20. Segundo o governo, ele integrava a tripulação que ficaria em Sevilha. Bolsonaro também disse que a investigação está aberta e que a Aeronáutica e a Polícia Federal estão no caso.

“A investigação está aberta; toda a colaboração à polícia espanhola. Quero agradecer publicamente ao governo espanhol porque deteve o elemento, mas não deteve a tripulação. […] Se Deus quiser a Polícia Federal, a inteligência da Aeronáutica e a polícia espanhola vão chegar em quem realmente interessa para a gente”, disse o presidente em uma transmissão ao vivo no Facebook, feita da cidade japonesa Osaka.

Bolsonaro lamentou o envolvimento do militar no crime e acrescentou que os aviões da sua comitiva são revistados, inclusive as malas do presidente. “O nosso avião é revistado, a minha bagagem é revistada. E tem que revistar”, disse ele.

O chefe do Executivo federal já havia classificado o episódio como “inaceitável” e exigido uma punição severa ao militar. Na última terça-feira (25), o presidente determinou ao Ministério da Defesa “imediata colaboração com a polícia espanhola na pronta investigação dos fatos, cooperando em todas as fases da investigação, bem como instauração de inquérito policial militar”.

Deixe seu comentário: