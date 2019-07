Bolsonaro aguarda conclusão de investigação sobre assessor do MTur

A decisão sobre a situação do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, será tomada pelo presidente Jair Bolsonaro somente após a conclusão das investigações por parte da Polícia Federal. A apuração gira em torno do assessor de imprensa do ministro, Mateus Von Rondon Martins, que é suspeito de integrar um suposto esquema que fraudava candidaturas eleitorais em Minas Gerais.

A informação foi dada pelo porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio Rêgo Barros, nesta segunda-feira (1°). “Eu acabei de conversar com nosso presidente e, dentre outros assuntos, ele demonstrou o reconhecimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo ministro do Turismo e, especialmente sobre o caso citado, ele aguarda as investigações da Polícia Federal para, após analisá-las, tomar as decisões que sejam necessárias de manutenção ou não [do ministro no cargo], mas esse é um tema que não está perpassando pelo presidente no momento”, disse o porta-voz.

Bolsonaro deverá se reunir com o próprio ministro do Turismo na quarta-feira (3) ou na quinta (4) desta semana. Nesta segunda, a Polícia Federal soltou, por volta de 15h, o assessor.

O Caso

O assessor do Ministério do Turismo (MTur) foi sócio-fundador de uma empresa de serviços de internet e marketing, criada em 2013, cujas atividades se encerraram em janeiro deste ano, pouco antes de se tornar assessor direto do ministro do Turismo. Martins é suspeito de integrar um suposto esquema que fraudava candidaturas eleitorais em Minas Gerais.

Outros dois ex-assessores do ministro do Turismo também foram presos na quinta-feira passada em caráter temporário na mesma operação. Robertinho Soares e Haissander Souza de Paula foram assessores de gabinete de Marcelo Álvaro Antônio, quando ele era deputado federal, entre 2015 e 2019.

