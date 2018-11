Bolsonaro ameaça dispensar assessor econômico que defende novo imposto

O presidente eleito Jair Bolsonaro ameaçou afastar o economista Marcos Cintra da equipe de transição do novo governo. Em entrevista ao apresentador José Datena, da Band, Bolsonaro reagiu à informação de que Cintra publicara na internet um artigo defendendo sua proposta de criação de um imposto sobre transações bancárias nos moldes da antiga CPMF.

O economista rebate críticas à ideia, argumenta que a comparação com a CPMF é indevida porque sua proposta elimina outros tributos federais e critica a ideia de um IVA (Imposto de Valor Agregado), defendida por outros integrantes da equipe econômica do presidente eleito.

Bolsonaro disse que não admite críticas de dentro de sua equipe e que “quem quiser ser oposição tem que estar fora do meu governo”. Ele reiterou que não recriará a CPMF e criticou Cintra por falar sobre temas que não foram acertados ainda com seu principal assessor econômico, Paulo Guedes, que será seu superministro da Economia.

Na última sexta-feira (2), após uma reportagem revelar que a equipe do presidente eleito cogitou criar um imposto sobre movimentações financeiras para acabar com a contribuição ao INSS que as empresas recolhem sobre os salários dos funcionários, Bolsonaro usou as redes sociais para desautorizar “quaisquer informações prestadas junto à imprensa por qualquer grupo intitulado ‘equipe de Bolsonaro’ especulando sobre os mais variados assuntos, tais como CPMF, previdência, etc”. A informação de que o plano estava sendo analisado havia sido confirmada por Cintra.

“Esse cara já foi deputado. Está lá na equipe de transição. Já conversei com ele para não falar aquilo que não estiver acertado com o Guedes, comigo”, disse o presidente eleito ao ser informado do artigo por Datena, que leu ao vivo uma matéria da Agência Estado no site UOL.

“Parece que tem certas pessoas, se é verdade a informação, que não podem ver uma lâmpada e se comportam como mariposa. Não pode haver crítica, não interessa quem seja. Não pode um assessor do Paulo Guedes, que ele confia, fazer críticas. Quem critica é oposição. E quem quer ser oposição tem que estar fora do meu governo. Espero que não seja (verdade a notícia), até porque tenho profundo apreço pelo Marcos Cintra.”

O presidente eleito afastou qualquer possibilidade de recriar a CPMF: “Eu tenho falado para a equipe econômica. Às vezes um outro colega pensa apenas em números, como um jogou aí. Vamos criar uma CPMF de 0,45%, mas paga quem recebe e quem também saca. Falei: negativo. Primeiro, não existe essa coisa da CPMF. A imprensa deu um cacete em cima de mim no tocante a isso daí. E muito menos uma hipótese absurda dessa de 0,9%. No meu entender, toda cadeia produtiva é onerada mais de uma vez. Isso está sendo organizado e conduzido pelo Paulo Guedes e a gente sempre puxa a orelha de um ou outro assessor”.

A ideia de tributar movimentações financeiras cogitada na equipe de Bolsonaro foi revelada pelo jornal “Folha de S. Paulo” ainda no primeiro turno e causou uma crise na campanha de Bolsonaro, devido à impopularidade do “imposto do cheque”. Na ocasião, o então candidato negou a criação de impostos. Depois do episódio, Guedes cancelou encontros e a campanha não tocou mais no assunto.

Deixe seu comentário: