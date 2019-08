Bolsonaro anuncia biólogo e apresentador de tv como embaixador do Turismo

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, em sua conta no Twitter, o biólogo e apresentador de televisão Richard Rasmussen como embaixador do turismo no Brasil.

“Richard Rasmussen, com muita honra, é o Embaixador do Turismo no Brasil”, escreveu Bolsonaro.

Em um vídeo de apresentação, o biólogo afirma que quer auxiliar o país a fortalecer o ecoturismo.

“Quando a gente traz o turista que procura experiências de natureza, nós estamos ajudando a fiscalizar melhor as nossas áreas naturais, nós estamos ajudando a levar renda e capacitação para áreas que, normalmente, são carentes de recursos econômicos”, disse o Rasmussen.

De acordo com uma reportagem da Jovem Pan, em 2017, o biólogo é acusado de envolvimento na morte de um boto cor de roa para obtenção de imagens para uma reportagem de tv. Ele confirmou que participou da gravação, mas negou ter pago para que pescadores matassem o animal.

Richard Rasmussen trabalhou na Record TV, SBT e National Geographic e possui um canal no Youtube. Ele também é formado em biologia e economia.

