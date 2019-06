Bolsonaro anuncia demissão do presidente dos Correios por “comportamento de sindicalista”

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira (14) que o presidente dos Correios, Juarez Aparecido Paula Cunha será demitido. No final de um café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto, o presidente disse que Juarez se comporta como um “sindicalista”.

O chefe dos Correios criticou, recentemente, a entrega da empresa para a iniciativa privada em audiência pública na Comissão de Legislação Participativa Câmara dos Deputados. Além disso, o Presidente também não gostou do fato de Juarez ter tirado fotos com parlamentares de oposição e sindicalistas durante a audiência. Bolsonaro disse que, por enquanto, está estudando um substituto para o cargo.

