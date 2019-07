Bolsonaro anuncia novo corte de verbas mas não revela em qual ministério

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, neste sábado (20), que sua equipe econômica do governo estuda um novo corte de verbas, de cerca de R$ 2,5 bilhões, em um único ministério. A informação foi concedida à imprensa, no Palácio do Planalto, quando Bolsonaro estava na portaria da residência oficial, em Brasília.

De acordo com o presidente, a ideia é evitar que o governo pare, devido ao orçamento comprometido. O chefe do Executivo federal chegou a dizer que o valor é “uma merreca” perto do orçamento trilionário do país.

Esse congelamento de verbas não é o primeiro de 2019. No começo deste ano, o governo anunciou um bloqueio de 30% no orçamento de todas as universidade e institutos federais.

