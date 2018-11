Bolsonaro aos corruptos: “Sérgio Moro vai pegar vocês”

Na live que fez ontem através do Facebook, o presidente eleito Jair Bolsonaro mandou vários recados. Os mais fortes: “Sérgio Moro vai pegar vocês”, se dirigindo aos corruptos e ao crime organizado. Em outra obervação, Bolsonaro comentou que “Moro como juiz pescava de varinha. Como ministro, irá pescar com rede de arrastão”.

Começa o pagamento dos salários do Estado

O governo gaúcho anunciou ontem o pagamento dos servidores gaúchos do Executivo. Com um atraso de doze dias, será pago segunda-feira o primeiro grupo formado pelos servidores que recebem R$ 1.300,00.

Na Assembleia, aumento do ICMS

O governador eleito Eduardo Leite pediu, e o governador José Ivo Sartori encaminhou à Assembleia o projeto renovando o aumento do ICMS. Significará, se aprovado, mais R$ 2,3 bilhões por ano, distribuídos entre o Estado e as prefeituras.

Leite caça talentos fora do Estado

Depois de analisar os nomes de profissionais da área de gestão financeira no Estado, o governador Eduardo Leite parece não ter encontrado ninguém capacitado a assumir a Secretaria da Fazenda. Ele sondou Bruno Funchal, secretário da Fazenda do Espírito Santo, que recusou o convite.

Ministro de Dilma já está preso

O gaúcho Neri Geller, que foi ministro da Agricultura de Dilma Rousseff (PT) foi preso ontem pela Operação Capitu, braço da Lava-Jato.

Assembleia vai repassar desgaste de reajustes

O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marlon Santos (PDT), já sinalizou que os deputados estaduais gaúchos da atual legislatura querem aprovar a automaticidade do reajuste de 16,38% para juízes, promotores, defensores públicos e conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, de forma proporcional ao aumento salarial de ministros do Supremo Tribunal Federal. Com isso, repassam o desgaste de aprovar estes reajustes.

Reuniões de avaliação do MDB

Presidente do MDB gaúcho, o deputado federal reeleito Alceu Moreira está organizando encontros todas as segundas-feiras para reavaliar algumas estratégias, a partir do tsunami das ultimas eleições. Alceu defende que o MDB se assuma como um partido “de centro”.

