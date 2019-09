Bolsonaro assina medida provisória que cria pensão para crianças com microcefalia

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) assinou nesta quarta-feira (04) uma MP (Medida Provisória) que cria uma pensão especial vitalícia para crianças com microcefalia causada pelo vírus da zika. A MP é destinada às crianças nascidas entre 2015 e 2018 e que são beneficiárias do BPC (Benefício de Prestação Continuada) destinado a pessoas com essa deficiência. Segundo o Ministério da Cidadania, atualmente no Brasil cerca de 3.100 crianças com microcefalia recebem o BPC.

A transformação do Benefício de Prestação Continuada em pensão especial vitalícia se justifica – disseram o ministro Osmar Terra (Cidadania) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro – porque as famílias que atingem determinada renda perdem direito ao benefício. Elas ficam desestimuladas a procurar um emprego, por exemplo, com medo de ficar sem o BPC.

“A MP assinada responde a essa demanda, transformando a angústia que existia em segurança. Essas crianças terão direito à pensão especial e as mães e os pais poderão trabalhar sem medo de perder o benefício”, disse Michelle.

O BPC pago hoje às crianças com deficiência motivada por microcefalia é de um salário mínimo. O benefício é pago apenas aos grupos familiares com renda per capita de até um quarto de salário mínimo. A pensão criada pela MP terá o mesmo valor. As famílias que optarem pela pensão especial não poderão acumular o valor com o BPC.

De acordo com a pasta da Cidadania, a pensão especial precisará ser solicitada no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e dependerá de perícia médica para confirmar que a microcefalia foi causada pelo vírus da zika. Durante a cerimônia de lançamento da pensão no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro criticou o Congresso e fez um apelo aos parlamentares para que eles não promovam alterações na MP.

“A vida não é fácil para ninguém. Peço aos deputados e senadores que não alteram essa MP, não façam demagogia, já que não tiveram competência ou caráter em governos anteriores. Caso contrário, serei obrigado a vetar essa medida porque eu não posso incorrer em crime de responsabilidade e me submeter, sim, a um processo de impeachment”, declarou.

“Apesar de 28 anos de Parlamento, não tinha conhecimento com profundidade do que nós temos, do que somos e do que poderemos fazer. Muitas medidas não dependem apenas da minha caneta Compactor; dependem de outras pessoas que frequenta a mesma Praça dos Três Poderes. Não sou pastor nem padre, mas peço a Deus que ilumine pessoas malignas que vivem entre nós, que pensem no próximo sem demagogia”, afirmou o presidente.