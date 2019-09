Bolsonaro assina nomeação de Augusto Aras para PGR

O decreto com a nomeação do novo procurador-geral da República, Augusto Aras, foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta quarta-feira (25). A nomeação foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.

Mais cedo, o plenário do Senado aprovou a indicação de Aras com 68 votos a favor e 10 contrários e uma abstenção. Era a última etapa que faltava para que o subprocurador-geral estivesse apto a assumir o cargo, para um mandato de dois anos.

Depois de ter seu nome aprovado pelos senadores, na tarde desta quarta, Aras foi até o Palácio do Alvorada para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro.

