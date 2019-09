Bolsonaro assistiu à derrota do Palmeiras para o Flamengo na casa de Silvio Santos

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) assistiu na tarde de domingo (1°) ao jogo entre Flamengo e Palmeiras na casa do apresentador do SBT, Silvio Santos. O jogo foi no Maracanã e valeu pelo Campeonato Brasileiro. Bolsonaro costuma vestir camisas de diversos clubes brasileiros, inclusive a do Flamengo, mas ele se diz torcedor do Palmeiras e Botafogo. Estes são seus times do coração. A equipe alviverde, de Felipão, perdeu por 3 a 0 no Maracanã e aumentou a turbulência dentro do clube, desde a eliminação na Libertadores na última terça-feira, diante do Grêmio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O encontro contou também com a presença do jogador do São Paulo, Alexandre Pato, que é casado com a filha do dono do SBT, Rebeca Abravanel. O registro foi postado no Facebook do próprio presidente da República.

Antes do encontro, Bolsonaro havia passado por uma avaliação médica, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e confirmado a necessidade de ser submetido a uma nova cirurgia nos próximos dias. A causa da operação é para correção de uma hérnia incisional no local das últimas intervenções cirúrgicas – ele sofreu um atentado com faca durante um de seus comícios antes de ser eleito.

Depois da avaliação médica, o presidente participou de culto evangélico no Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, na Zona Leste da capital paulista. Lá, Bolsonaro foi ungido pelo bispo Edir Macedo e não fez nenhum discurso. Ele nada comentou sobre a derrota do seu Palmeiras.

Luiz Felipe Scolari

Luiz Felipe Scolari não é mais técnico do Palmeiras. O treinador foi demitido pelo presidente Mauricio Galliote nesta segunda-feira. Ele não resistiu à pressão pela eliminação da Libertadores e de mais uma derrota no comando da equipe.

Em sua terceira passagem pelo clube, o treinador acumulou cinco eliminações em torneios mata-mata. Sua grande conquista neste período foi o Brasileirão do ano passado. Ele assumiu o time na sétima colocação e levou ao título. Ao todo, foram 76 jogos, com 46 vitórias, 21 empates e nove derrotas. Juntamente com Felipão, foram demitidos os auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli.

Depois da parada para a disputa da Copa América, o Palmeiras não venceu mais nenhum jogo no Campeonato Brasileiro e despencou do primeiro para o quinto lugar, com um jogo a menos do que os demais adversários. O mesmo período teve como pontos baixos as eliminações na Copa do Brasil, diante do Inter, e na Copa Libertadores, para o Grêmio, na última semana.

O antecessor de Felipão, Roger Machado, foi demitido em julho de 2018 após ter conquistado apenas 43% dos pontos disputados nos dez últimos compromissos oficiais. Outras sequências negativas também derrubaram nomes como Oswaldo de Oliveira, Marcelo Oliveira e Eduardo Baptista em temporadas anteriores.

Felipão era o principal alvo de críticas da torcida pelo mau momento da equipe. No mês passado, torcedores do Palmeiras ligados à principal organizada do clube foram à porta da Academia de Futebol protestar antes do clássico com o Corinthians. Uma das faixas questionava: “Felipão dono do Verdão?”. Outras faixas traziam os dizeres “Diretoria omissa” e “Ninguém morreu… ainda”.