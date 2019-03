Bolsonaro autoriza celebração da tomada de poder militar em 64

O presidente Jair Bolsonaro aprovou nesta segunda-feira (25), uma mensagem para ser lida em quarteis e guarnições militares no próximo dia 31 de março. O texto faz alusão à mesma data no ano de 1964, dia da tomada de poder pelos militares, com a derrubada do então presidente João Goulart e a instalação de um regime controlado pelas Forças Armadas, que durou 21 anos (1964-1985) no Brasil.

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, foi quem divulgou a informação. Rêgo Barros disse que o presidente da República não usa o termo “golpe” para classificar a mudança de regime em 1964. Ele ainda disse que uma ordem do dia (mensagem oficial) já foi preparada e recebeu o aval do presidente, mas não deu detalhes sobre o conteúdo, que deve ressaltar o protagonismo das Forças Armadas nesse momento histórico do país.

Não há previsão de nenhuma celebração específica no Palácio do Planalto, mas a data deverá ser observada nas unidades militares do Distrito Federal, afirmou o porta-voz. Na mesma data, Bolsonaro estará em viagem oficial a Israel.

