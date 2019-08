Bolsonaro autoriza emprego das Forças Armadas na Amazônia

Um decreto que autoriza o uso das forças armadas na Amazônia foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. O documento foi publicado no fim da tarde desta sexta-feira (23), em edição extra do Diário Oficial da União. A atuação dos militares está autorizada a partir de 24 de agosto e deve durar um mês, até 24 de setembro.

Uma parte do decreto diz que o presidente “autoriza o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem e para ações subsidiárias nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas da Amazônia Legal na hipótese de requerimento do Governador do respectivo Estado”.

A decisão ainda prevê que os militares desempenhem “ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais” e “levantamento e combate a focos de incêndio”.

