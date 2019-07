Bolsonaro busca parceria para explorar território amazônico brasileiro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que busca parcerias no primeiro mundo para gestão da Amazônia. A declaração foi dada em cerimônia de formatura de paraquedistas no Rio de Janeiro, que ocorreu neste sábado (27).O presidente ainda justificou sua recente aproximação com os Estados Unidos, afirmando buscar parceria para explorar do território amazônico brasileiro. De acordo com Bolsonaro, a Amazônia é a região mais rica do planeta e pode se tornar a ‘alma econômica’ para o crescimento do Brasil.

“[…]Estou procurando o primeiro mundo para explorar essas áreas em parceria e agregando valor. Por isso, a minha aproximação com os Estados Unidos”, disse Bolsonaro.

Bolsonaro tem defendido a exploração da Amazônia desde sua campanha presidencial, e recentemente atacou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) por ter divulgado um estudo que apontou o crescimento substancial de desmatamento da Amazônia Legal.

