Bolsonaro cancela encontro com presidente da China, Xi Jinping

O presidente Jair Bolsonaro cancelou uma reunião bilateral com o presidente da China, Xi Jinping, que estava prevista para este sábado (29). A justificativa para o cancelamento foi o atraso na agenda da comitiva chinesa. A conversa, marcada para para 14h30 (horário local), seria o último compromisso de Bolsonaro durante a cúpula do G20 em Osaka, no Japão.

De acordo com o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, a equipe de Bolsonaro havia um horário para cumprir. “Temos uma incompatibilidade de agendas em função de atraso das bilaterais. Nós esperamos até o presente momento, mas nós temos um horário para a decolagem e ainda temos que retornar ao hotel para fazer o fechamento”, informou.

Bolsonaro viajou ao Japão para participar da reunião da cúpula do G20, que reúne as 20 maiores economias do mundo. No país asiático, o presidente se reuniu com líderes de vários países, entre os quais Donald Trump, presidente dos EUA; Emmanuel Macron; da França; e Angela Merkel, primeira-ministra alemã. A previsão é de que a comitiva brasileira decole às 18h (horário local) de Osaka neste sábado.

Em entrevista coletiva, o presidente brasileiro chegou a dizer que esperava desfazer o “mal-estar” com os chineses. “Vamos desfazer qualquer por ventura qualquer mal-entendido, se bem que eles [chineses] sabem filtrar as informações”, disse.

De acordo com o porta-voz, a decisão de cancelamento partiu do próprio Bolsonaro. O encontro com Xi estava atrasado há pelo menos 20 minutos quando ele desistiu da agenda.

Na próxima segunda-feira (1º), o presidente brasileiro tem reuniões previstas com Jorge de Oliveira, ministro da Secretaria-Geral da Presidência; André Luiz de Almeida, advogado-geral da União; e com os ministros Paulo Guedes (Economia) e Abraham Weintraub (Educação).

