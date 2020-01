Política Bolsonaro chama de fake news livro que fala em demissão do ministro Sérgio Moro cogitada em 2019

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

O presidente Jair Bolsonaro se irritou nesta terça-feira (14) e encerrou entrevista à imprensa no Palácio do Planalto ao ser questionado sobre informações de um livro que será lançado na próxima semana, segundo o qual ele cogitou demitir o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, em 2019.

“Vocês têm uma colega de vocês que fez um livro que leu meu pensamento. Acho que não tenho que conversar com vocês, é só escrever o que você achar”, disse. “O livro é fake news, mentiroso e não vou responder sobre o livro”, acrescentou.

O livro “Tormenta”, da jornalista Thaís Oyama, que será publicado pela Companhia das Letras, diz que Bolsonaro cogitou a demissão de Moro no segundo semestre do ano passado, mas foi demovido da ideia pelo general Augusto Heleno, ministro chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

Conforme noticiado na época, Moro enfrentou um processo de fritura de Bolsonaro em meio à crise com a Polícia Federal e à interferência do presidente no órgão. À época, Bolsonaro afirmou: “Se eu não posso trocar o superintendente, eu vou trocar o diretor-geral”. E completou: “Se eu trocar hoje, qual o problema? Está na lei que eu que indico e não o Sérgio Moro. E ponto-final”.

“Àquela altura”, diz o livro de Oyama, “o ex-juiz da Lava-Jato já havia percorrido um longo corredor polonês de humilhações, mas nunca chegou a pedir demissão. Diante das declarações do presidente, porém, o general Augusto Heleno achou por bem procurar o colega para pedir-lhe paciência. ‘O compromisso do senhor não é com o governo Bolsonaro, é com o Brasil’, disse o militar a Moro”.

Ainda segundo o livro: “Na última semana de agosto, a despeito dos conselhos de auxiliares, Bolsonaro decidiu que iria mesmo demitir Moro. ‘Vou pagar para ver’, disse. O general Heleno, que já tinha gastado seu arsenal de argumentos em defesa do ministro, ao notar a determinação do presidente, descarregou a última bala: ‘Se demitir o Moro, o seu governo acaba’, disse”.

Heleno negou ter atuado para demover Bolsonaro da ideia de demitir Moro em agosto do ano passado. Nas redes sociais, Bolsonaro também fez críticas ao livro sobre os bastidores do seu primeiro ano à frente do Palácio do Planalto. “Essa imprensa lê meus pensamentos e ministros se convencem a não demitirem a si próprios”, escreveu.

