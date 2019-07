Bolsonaro chama de “idiota” pergunta sobre carona de parentes em helicóptero da FAB

Nesta sexta-feira (27) o presidente Jair Bolsonaro ficou irritado com uma pergunta durante coletiva de imprensa. A pergunta feita pela Folha, sobre uso de um helicóptero da FAB (Força Aérea Brasileira) por seus familiares, fez o presidente encerrar a entrevista além de chamar de “idiota” o questionamento.

“Com licença, estou numa solenidade militar, tem familiares meus aqui, eu prefiro vê-los do que responder uma pergunta idiota para você. Tá respondido? Próxima pergunta”, disse, interrompendo a pergunta antes mesmo de sua conclusão.

“Eu vou falar de Brasil e de Goiás. Eu já sei a sua pergunta”, disse.

Bolsonaro também não quis responder a outro repórter sobre os motivos pelos quais decidiu não comentar o caso. Ele então deu as costas e encerrou a entrevista em menos de um minuto.

o caso

Um helicóptero da Presidência da República foi usado em maio para transportar convidados para o casamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, no Rio de Janeiro. O governo alegou “razões de segurança” para autorizar o voo.

