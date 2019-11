O ex-ministro Gustavo Bebianno afirmou à Polícia Federal que o então candidato Jair Bolsonaro chancelou em 2018 um acordo para repassar 30% do fundo eleitoral do PSL (cerca de R$ 2,7 milhões) para o diretório do partido em Pernambuco. O PSL pernambucano é chefiado pelo fundador da sigla e hoje presidente nacional da legenda, deputado Luciano Bivar.