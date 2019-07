Bolsonaro cobra atenção a possíveis “armadilhas” em acordo com UE

Com o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, depois de muito otimismo, o presidente Jair Bolsonaro disse estar preocupado com possíveis “armadilhas”. Ele cita que isso pode ser prejudicial para um futuro acordo com os Estados Unidos.

“Todo mundo está preocupado com algumas armadilhas, todo mundo preocupado com isso aí, que você talvez possa, no acordo [União Europeia] com Mercosul, ter algum problema ao assinar um acordo com EUA”, afirmou. A declaração foi dada a jornalistas, nesta quarta-feira (31), após o presidente se reunir, no Palácio do Planalto, com o secretário de comércio norte-americano, Wilbur Ross, que cumpre agenda oficial no Brasil.

Já Wilbur Ross argumentou que há diferenças entre as exigências para comércio com a União Europeia e com os Estados Unidos. O que poderia travar um eventual acordo entre os países seria parâmetros e padrões relacionados a diversos setores econômicos, bem como indicadores e regulação sanitária, por exemplo.

Ele deixou claro que há interesse dos EUA em estabelecer livre comércio com o Brasil, mas pediu cuidado para que o país “não caia em armadilhas” que dificultem um acordo futuro com os americanos. Bolsonaro classificou a reunião com Ross em Brasília como “excelente” e avaliou que as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos estão aquém do potencial.

